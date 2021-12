Aantal nieuwe coronagevallen onder 20.000

Het RIVM denkt dat het relatief lage aantal positieve tests dinsdag echt het gevolg is van een dalende besmettingsgraad en bijvoorbeeld niet van een toename in het gebruik van coronazelftests. Het zou kunnen dat het begin van een kentering in de besmettingscijfers is ingezet, aldus het instituut.

De laatste weken bleef het aantal nieuwe coronagevallen dagelijks hangen rond de ruim 20.000. Ook het weekgemiddelde ligt dus al enige tijd op dat niveau. Afgelopen zeven dagen kregen gemiddeld 21.141 mensen per dag te horen dat ze corona hadden opgelopen.

Afgelopen etmaal zijn er 68 meldingen van een aan corona gerelateerd overlijden binnengekomen bij het RIVM. Dat wil niet zeggen dat ze allemaal in de afgelopen 24 uur zijn gestorven, want soms duurt het een tijdje voordat het aan het RIVM is doorgegeven als iemand met corona is overleden.

Ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is dinsdag voor de derde dag op rij toegenomen, zo valt te lezen in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). In totaal liggen er nu 2826 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 81 meer dan maandag en het hoogste aantal sinds een week.

Op de intensive cares liggen nu 624 coronapatiënten, 13 meer dan een dag eerder. Half mei lagen er voor het laatst zoveel Covidpatiënten op de ic’s. Op de verpleegafdelingen worden momenteel 2202 coronapatiënten behandeld, 68 meer dan maandag.

Afgelopen etmaal werden er 321 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de verpleegafdelingen. Op de ic’s werden 36 patiënten met corona opgenomen.

In de afgelopen week schommelde het aantal opgenomen patiënten rond de 2750. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), gaf maandag aan dat de instroom van Covidpatiënten in de ziekenhuizen over zijn hoogtepunt heen is. „Dat is positief, we zitten nu al een aantal dagen sterk onder wat we eerder hadden”, zei de ziekenhuisdirecteur. Hij gaf ook aan dat de bezetting op de ic’s de komende dagen nog wel kan stijgen.