’Zonnepanelen vallen bij 75.000 huizen uit als de zon fel schijnt’

Dat blijkt volgens het AD uit gegevens van de Nederlandse netbeheerders. De storingen kunnen een flinke belemmering vormen voor de energietransitie, want de Nederlandse netbeheerders voorspellen dat de komende jaren nog veel meer huishoudens met uitval van zonnepanelen te maken krijgen.

Dat komt omdat de panelen razend populair zijn door de hoge elektriciteitsprijs. Afgelopen vijf jaar is het aantal huizen met zonnepanelen vervijfvoudigd. Anderhalf miljoen huishoudens hebben zich gemeld bij de netbeheerders om stroom terug te kunnen leveren. Eén op de twintig huizen met zonnepanelen, schatten de netbeheerders, heeft nu al last van uitval door te hoge netspanning. Als er in de straat of wijk meer panelen komen, wordt de kans op storingen nóg groter.