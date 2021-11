Premium Het beste van De Telegraaf

In gesprek met complotdenkers? ’Benader ze als iemand met schizofrenie’

GRONINGEN - Complotdenkers zijn niet psychotisch, maar er zijn wél overeenkomsten, stelt het UMC Groningen in een nieuwe studie. Wil je met een complotdenker in gesprek dan is de aanpak die voor schizofrene mensen wordt gebruikt het beste. „Bij zowel complotdenken als paranoïde wanen gaat het om een onjuiste, hardnekkige en soms bizarre overtuiging.”