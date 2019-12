Eis: vijf jaar cel en tbs voor dood baby Rivano

Ⓒ ANP

BREDA - Achterover in zijn stoel leunend staart de 26-jarige Kevin van den B. onbewogen naar het bureau dat voor hem staat. Geen krimp geeft de Bredanaar als een strafeis de stilte in de rechtszaal in zijn woonplaats doorbreekt. Justitie wilt dat de rechtbank hem vijf jaar en tbs met dwangverpleging oplegt. Twee jaar geleden zou hij de 7 maanden oude baby Rivano zo heftig heen en weer geschud hebben dat het jongetje overlijdt.