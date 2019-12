LIVE: man voor rechter wegens doodschudden baby

Het was Van den B. die zelf het alarmnummer belde. In het ziekenhuis overleed Rivano echter alsnog. Een dag na de crematie van Rivano hield de politie Van den B. aan wegens de verdenking verantwoordelijk te zijn voor de dood van zijn kind.

Vandaag is de tweede zittingsdag in deze zaak, waarvoor er in totaal vier zijn uitgetrokken. De persoonlijke omstandigheden van de verdachte komen aan bod, net als een slachtofferverklaring en vermoedelijk het requisitoir gevolgd door de strafeis van het Openbaar Ministerie. De zitting begint om negen uur.

Onze verslaggever Joris van Duin woont de rechtszaak bij.