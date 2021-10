Letland in lockdown: eerste EU-land dat opnieuw forse coronamaatregelen neemt

Video

'Dit heeft André Hazes verkeerd ingeschat!'

In Strikt Privé geeft hoofdredacteur Evert Santegoeds iedere woensdag een uniek kijkje achter de verhalen van zijn weekblad. Deze week over de hectische aankomst van André Hazes op Schiphol. Verder: Yolanthe Cabau is wéér zonder Wesley Sneijder vertrokken naar haar huis in Los Angeles. En ook alles ...