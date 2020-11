Kind (3) sterft in auto terwijl ouders Netflixen

Volgens Mirror zat Rylee ongeveer vier uur vast in de auto op de oprit terwijl het zo’n 32 graden was in het Australische Townsville. Het meisje werd nog naar het ziekenhuis vervoerd, maar hulp kwam te laat.

Black en Hill zouden ruzie gehad hebben nadat ze de drie oudere zussen van Rylee naar school gebracht hadden. Pas op het moment dat ze de meiden weer op wilden halen, zouden ze erachter zijn gekomen dat Rylee nog in de auto zat.

De twee zijn gearresteerd en op borgtocht vrij in afwachting van hun proces. Er is een crowdfundingsactie gestart voor de vader van Rylee, Pete, en de drie andere kinderen.