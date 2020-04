Verdachte doodsteken fietser in Oss is vluchteling

De politie bevestigt de achtergrond van de verdachte na vragen van De Telegraaf aan de gemeente Bernheze, waaronder Heesch valt. „Vandaag heeft een doorzoeking plaatsgevonden in zijn woning in Heesch. Het onderzoek is nog in volle gang en wij zijn nog altijd op zoek naar getuigen en in het bijzonder naar de fietser die zondag over de Hescheweg in Heesch fietste. De verdachte wordt morgen voorgeleid aan de rechter-commissaris”, zo laat een woordvoerder van de politie Oost-Brabant weten.

Bekende van politie

In het dorp heerst veel woede en verdriet over de moord op de tiener die, zoals het nu lijkt, zonder enige reden werd aangevallen en doodgestoken. Al snel was bekend in Heesch dat de verdachte de 25-jarige statushouder was. Die zorgde al eerder voor overlast in het dorp en was dan ook een bekende van de politie. Die maakte maandag bekend dat de verdachte in verwarde toestand kort na de moord was opgepakt.

Burgemeester Marieke Moorman heeft ondanks de enorme impact van de dodelijke steekpartij en meerdere verzoeken van De Telegraaf dinsdag niet willen reageren op het incident.

Naast fiets gevonden

Rik van de Rakt werd zondagochtend dood aangetroffen bij zijn fiets in Oss op de kruising van de Julianasingel met de Dr. Saal van Zwanenbergsingel in Oss. Later bleek dat hij was neergestoken.

De dader probeerde, zo is gebleken uit camerabeelden, ook in te steken op een vrouw. Maar die wist aan de man te ontkomen. De politie zoekt nog getuigen van de beide aanvallen. De politie zegt een terroristisch motief nog niet uit te sluiten. „Er zijn geen aanwijzingen in die richting. Echter, in dit stadium houden we alle scenario’s open”, zegt een woordvoerder van de politie Oost-Brabant.

„Hij heeft nog gebeld met zijn stiefvader Marco en om hulp geschreeuwd”, vertelde een vriend van Rik maandag aan De Telegraaf. Voor de grootouders is het nog een groot mysterie wat er precies is gebeurd die zondagochtend.

Protesten tegen azc

Vier jaar geleden stond Heesch volledig op zijn kop vanwege hevige protesten tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Er waren dode varkens in een boom gelegd, en eieren tegen de ramen van het gemeentehuis aangegooid. De mobiele eenheid moest ingrijpen tegen relschoppers. Het azc is er niet gekomen.

De Soedanees is de tweede vluchteling die vastzit op verdenking van moord in Brabant. Vorige maand pakte de politie een bewoner van het azc in Echt op voor de moord op de 56-jarige ’tonprater’ Frank Schrijen uit Boxmeer. Een grootheid in de carnavalswereld. De verdachte komt uit Trinidad en Tobago.

De advocaat van de Soedanese verdachte van de steekpartij in Oss is via het Openbaar Ministerie gevraagd om wederhoor, maar heeft nog niet gereageerd. Bij De Telegraaf is niet bekend wie het is.