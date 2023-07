LIVE | NS: spoor mogelijk fors beschadigd door storm, herstel kan lang duren

Verder heeft KNMI code rood ook in Noord-Holland beëindigd. Er geldt nog wel code geel vanwege zware windstoten die er nog kunnen voorkomen. Eerder op de dag gold in Noord-Holland weercode rood, evenals in Friesland en Flevoland. Zeker in Noord-Holland heeft storm Poly veel schade aangericht.

In Friesland, Groningen en het Waddengebied is code oranje nog wel van kracht. Code geel geldt voor Flevoland, Drenthe en het IJsselmeergebied.

Zomerstorm Poly zorgt voor zeker één dode in Haarlem, gewonden in Amsterdam, materiële schade en veel hinder. Vooral in het (noord)westen van het land houdt de storm flink huis. Scholen zijn dicht en alarmnummer 112 dreigt overbelast te worden. Op veel plekken waaien bomen om, onder meer op auto’s, woningen en snelwegen.

Volg de laatste ontwikkelingen hieronder in ons liveblog.

De NS legde vanaf 8.30 uur het treinverkeer in heel noord Nederland stil. Op Schiphol werden honderden vluchten geannuleerd.