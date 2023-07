Woningen, spoor en (lucht)verkeer getroffen door noodweer LIVE | Reiziger moet donderdag rekening houden met uitval treinen

Schade aan het spoor en een kapotte bovenleiding vanwege een omgevallen boom door storm Poly. Ⓒ ANP

DE BILT - Storm Poly heeft vanmorgen een leven in Haarlem geëist. Ook in Duitsland viel een dode. Daar kwam een vrouw om het leven toen ze haar hondje aan het uitlaten was. Onder meer in Amsterdam en Breda vielen gewonden door het hevige weer. Bomen vielen op auto’s en woningen neer en wegen werden onbegaanbaar. Vooral in het (noord)westen van het land hield de storm flink huis. Scholen zijn dichtgegaan en alarmnummer 112 dreigde overbelast te worden.