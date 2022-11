Ollongren haalt uit naar FvD-leider Baudet: ’Steun voor Rusland is pijnlijk’

„Wij zijn sinds 24 februari van dit jaar met de neus op de feiten gedrukt”, zei Ollongren donderdagavond in een Kamerdebat over de defensiebegroting. „Sindsdien domineert de oorlog in Oekraïne het nieuws. Het is ook niet zomaar een land voor ons. Het is een land waarmee Nederland sinds 17 juli 2014, de dag van het neerhalen van MH17, op pijnlijke wijze verbonden is.”

Ollongren: „Des te pijnlijker is het dat er leden in dit huis zijn die de steun aan de Oekraïense zelfverdediging kwalificeren als, ik citeer ’een aanval op onze vriend Rusland’. En daarom, ik citeer weer, ’niet meer voor het leger zijn’, einde citaat. Óns leger.”

’Onze vriend Rusland’

Op 8 november zei FvD-leider Baudet in een livestream op Instagram dat hij de dienstplicht ’altijd wel een mooi ideaal’ vond. „Maar aangezien ons leger nu onze vriend Rusland wil gaan aanvallen, ben ik niet meer voor het leger”, sprak Baudet toen.

Volgens D66-minister Ollongren verdient ’de inzet van onze mensen niets anders dan respect en waardering’. „Ik wil daarom ook hier mijn woorden van respect en waardering uitspreken aan onze militairen, al het burgerpersoneel en de reservisten. Ik wil tegen hen zeggen: wij hebben jullie heel hard nodig.”

In het debat over de defensiebegroting – waarbij FvD niet aanwezig was – zei Ollongren dat Nederland inmiddels 800 miljoen euro aan militaire steun voor Oekraïne heeft geleverd. Volgens Ollongren zal het kabinet doorgaan met het geven van hulp. Zij zegt dat de steun effectief is, omdat het Oekraïense leger land terugwint op de Russen. Nederland leverde tot nu toe onder meer luchtafweerraketten, pantserhouwitsers, munitie en radarapparatuur.