Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen blijft dalen

Ⓒ ANP/HH

ZEIST - Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is zondag opnieuw minder dan een dag eerder. Het totaal aantal opgenomen patiënten met Covid-19 is nu 1851, dat zijn er 12 minder dan zaterdag, toen was dat aantal 1863. Van hen liggen er 545 op de intensive care, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Zaterdag waren dat er 542, zondag dus 3 meer dan zaterdag. Dat aantal schommelt al ongeveer een maand tussen de 500 en 550.