Corona-onzekerheid drukt ook het aantal geboortes

De afgelopen jaren groeide de Nederlandse bevolking als kool. Ook dit jaar zet deze trend door. In de eerste drie maanden arriveerden er 59.000 nieuwkomers.

Tegelijkertijd pakten 41.000 personen hun biezen. Daarmee komt het migratiesaldo (groei via immigratie) uit op 18.000. Fors minder dan vorig jaar. Toen tikte ons land na drie maanden de 24.900 aan.

Corona

De immigratie-terugloop komt doordat landen vanwege het coronavirus hun grenzen hebben gesloten. ’Dit beperkt de mogelijkheid om naar Nederland te komen’, ziet het CBS. Zo groeide de Poolse gemeenschap in het eerste kwartaal (+1971) minder hard dan vorig jaar (+3251).

Al is het onduidelijk of dit volledig door corona komt, vertelt CBS-onderzoeker Tanja Traag. Sinds december loopt de instroom van Polen terug.

Ook de totale bevolkingsgroei valt in het eerste kwartaal lager uit. Het aantal overleden personen was in maart groter (3000) dan het aantal geboren kinderen. Daardoor noteerde het CBS een totale plus van 15.500, tegen 24.000 vorig jaar.

Trendbreuk

De curve duikt echt omlaag, zegt demograaf Jan Latten die een trendbreuk ontwaart. De komende maanden verwacht hij structureel lagere groei. Niet alleen vanwege hogere sterfte, ook de belabberde economische vooruitzichten dragen bij.

Dit verkleint nu al ’onherroepelijk’ de vraag naar arbeidsmigranten, zegt Latten.

Al valt het volgens de demograaf op, dat de migratie uit Afrika vooralsnog niet terugloopt en uit Azië minder terugloopt dan de instroom uit Europa. Mogelijk bestaan deze groepen uit mensen die vanwege gezinshereniging naar Nederland komen.

Expats

Het CBS is terughoudend met duiding. Veel landen gooiden pas halverwege maart de grenzen dicht. Vanaf volgende maand zijn volgens Traag de corona-effecten echt goed zichtbaar.

Wel valt op dat er in maart minder Nederlanders hun biezen pakten en meer landgenoten terugkeerden. Bijvoorbeeld expats die vanwege het coronavirus vervroegd terugkeren, of hun buitenlandse avontuur noodgedwongen uitstellen, zegt Traag. „Dat zie je heel duidelijk gebeuren.”

Onzekerheid

De corona-effecten zullen ook in 2021 merkbaar zijn, zegt Latten. Onzekerheid drukt ook het aantal geboortes. „Jonge mensen die nu op het punt staan: ’we hebben een baan en een huis, zullen we aan kinderen beginnen?’, dat is nu geen grote groep. De meesten hebben nu wel iets anders aan hun hoofd. Dat zorgt volgend jaar voor een rem op de geboortes.”