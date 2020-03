Rechter: burgemeester Eindhoven moet op klacht Pegida ingaan

Pegida demonstreerde vorig jaar bij de moskee in Eindhoven. Ⓒ ANP

DEN BOSCH - Burgemeester van Eindhoven John Jorritsma moet een nieuw besluit nemen over een klacht van anti-islamorganisatie Pegida. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch bepaald. Jorritsma legde in mei vorig jaar beperkingen op bij een voorgenomen demonstratie van Pegida bij een moskee in Eindhoven. Volgens de rechter is Jorritsma te kort door de bocht gegaan bij de beoordeling van een klacht van Pegida daarover.