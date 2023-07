George C. (37) over dodelijk ongeluk met busje: ’Als iemand anders had gereden was het ook gebeurd’

ALKMAAR - Hij reed te hard, minderde geen vaart bij de kruising en keek niet goed of er ander verkeer was. Die opeenstapeling van fouten leidde op 26 mei 2020 in Wieringerwerf tot een dramatisch ongeluk waarbij twee doden vielen en vijf mensen zwaargewond raakten.

George C. voor de rechtbank. Geheel links de officier van justitie. Ⓒ Petra Urban