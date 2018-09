Jeugd leert zeilen op het droge

Watersporten is, vergeleken bij dertig jaar jaar geleden, minder een vrijtijdsactiviteit die automatisch door brede lagen van de bevolking in alle leeftijdscategorieën wordt beoefend.

Succes

Rob van Zanten, directeur van Nautiek Vaaropleidingen in Amsterdam, staat bekend als een watersportondernemer die met succes in zijn eigen regio initiatieven ontplooit om ervoor te zorgen dat watersport onverminderd een volkssport blijft.

Schoolzeillessen

Zo geeft hij al zeillessen op het water aan scholen en is hij een pleitbezorger voor verplichte schoolzeillessen zoals die ook Frankrijk worden gegeven. Nu is hij met een nieuw initiatief gekomen.

Helmcamerabeelden

Zonder strand, water en wind maar met echte watersportbewegingen op hightech-trainingsmaterialen, simulatoren en ergometers gaan de kinderen in de sportzaal watersporten. Door videoprojectie van helmcamerabeelden en aan apparaten gelinkte wedstrijdbanen, maken de jongeren van drie basisscholen van Amsterdam-Oost op een bijzondere manier hiermee kennis. Ze worden ondersteund door watersportinstructeurs van Oost het Water Op, zoals het project heet.

Gymzaal

Docenten van de scholen reageren enthousiast. Ze willen hun leerlingen met zoveel mogelijk sporten in aanraking brengen, maar met watersport was dat in de gymzaal voorheen niet mogelijk. ,,Veel kinderen kennen de watersport alleen maar als toeschouwer vanaf de waterkant, op televisie of incidenteel tijdens een zomeruitje. Vaak zijn ze er daarna enthousiast over maar moet er nog wel wat gebeuren, willen zij de stap naar de watersport maken”, aldus een van hen.

Subsidie

Voor dit project is een subsidie beschikbaar gesteld door NOC*NSF in het kader van de SPORTIMPULS 2013. Het gaat om project dat twee jaar duurt. Daarna krijgt het mogelijk een permanent karakter zonder subsidieondersteuning.