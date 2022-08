Overleden vrouw in woning Den Haag: ’Mogelijk lag ze er al even’

Premium Tussen de lakens

’Ik kan niet wachten weer eens een man in me te voelen’

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Rebecca (57). Sinds haar man een half jaar terug is overleden, mist ze de seks meer dan ooit. ’Ik sta al jaren droog, ik kan niet wachten weer een man in me te voelen.’