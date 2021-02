Captain Tom Moore: rasoptimist groeide uit tot Britse volksheld

Premium Binnenland

Verdachte spotters te horen terwijl ze liquidatie voorbereiden: ’Papapapapapa, en dan wegwezen’

De een is naar eigen zeggen een kunstenaar die schilderijen en kleding maakt. De ander was personal trainer in een sportschool. Maar wat ze volgens het Openbaar Ministerie vooral zijn: professionele spotters die in opdracht liquidatiedoelwitten observeerden.