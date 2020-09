’Boycot Russisch gas als straf voor Navalny’

Het lijdt inmiddels geen twijfel meer dat de Russische oppositieleider Aleksej Navalny op last van het Kremlin is vergiftigd met novitjsok. Als straf wordt nu geroepen om Poetin keihard in zijn portemonnee te treffen. Ⓒ EPA

AMSTERDAM - Poetin moet keihard in zijn portemonnee geraakt worden als straf voor het vergiftigen van Navalny. Die boodschap valt in Europa steeds vaker te horen nu officieel vast is komen te staan dat Ruslands belangrijkste oppositieleider vergiftigd is met het zenuwgas novitjsok. En de enige die dat gedaan kan hebben de Russische staat c.q. Poetin is.