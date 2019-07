Rutte figurant bij eigen bezoek aan Trump

Donald Trump (L) tijdens hun ontmoeting in juli 2018. Ⓒ EPA

Washington - Met een historische D-day-vlag als cadeau komt premier Mark Rutte midden in een zinderende politieke zomer op de koffie bij president Trump. De Amerikaanse president zette deze week vol de aanval in op vier prominente Democratische congresleden. Trumps aanhang scandeerde gisteravond „stuur haar terug” over congreslid Omar, die geboren is in Somalië. Het zal ervoor zorgen dat er ook van de Amerikaanse media veel aandacht is voor het Nederlandse bezoek. Al zal de focus daarbij niet bij Rutte liggen.