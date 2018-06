Brits besluit verandert niets voor Timmermans

De minister heeft het „historische debat” in het Britse parlement met belangstelling gevolgd. De minister verwacht niet dat de Britse opstelling van invloed zal zijn op de vriendschap tussen Britten en Amerikanen. Wel denkt hij dat de VS nu zich zal gaan beraden over welke stappen er genomen moeten worden ten aanzien van Syrië.

Timmermans spreekt vrijdagmiddag met zijn Amerikaanse ambtgenoot John Kerry. Hij zal hem duidelijk maken dat wat Nederland betreft de VN de ruimte moet krijgen om uit te zoeken of de Syrische regering chemische wapens heeft gebruikt. Mocht dat inderdaad het geval zijn dan kan dat wat Nederland betreft niet zonder gevolgen blijven. Op de vraag of de Nederlandse patriots in Turkije nog ter sprake komen in het onderhoud met Kerry zei Timmermans: „Ik wacht het af.”

Timmermans riep verder Rusland op zijn verantwoordelijkheid te nemen in de Syrische kwestie. Moskou heeft volgens hem „nog geen begin van een oplossing laten zien”.