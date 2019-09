OM: doodrijder Amsterdam mogelijk onder invloed

De vrouw werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en stierf in de loop van de nacht aan haar verwondingen. Ⓒ AS MEDIA

AMSTERDAM - De 25-jarige automobilist uit Monnickendam die eind augustus betrokken was bij een fatale aanrijding in Amsterdam-Oost was vermoedelijk onder invloed. Bij het ongeval kwam een 35-jarige vrouw om het leven. De man blijft nog zeker negentig dagen in de cel, heeft de raadkamer van de rechtbank in Amsterdam beslist.