ABN: Beperkte economische groei tot 2020

ABN Amro econoom Nico Klene schetst in zijn rapport een somber beeld, waarbij hij zelfs aantekent dat de groei zelfs eerder onder dan boven het gemiddelde van 1,5% zal liggen. Duidelijk is dat na de vette jaren ’90 van de vorige eeuw met een gemiddelde groei van 3,25%, de rekening van de verbrassing betaald gaat worden in de vorm van bezuinigingen en beperkte economische groei in dit decennium.

