Uitslag stelling: Geen privacy criminelen

Deze week oordeelden rechters dat de privacy van de jongemannen die in Eindhoven een man in elkaar hebben geschopt, is geschonden door het openbaar maken van de camerabeelden waarop de mishandeling te zien was. Zij kregen daarom veel lagere straffen dan door het Openbaar Ministerie (OM) was geëist. „Er wordt veel te veel rekening gehouden met daders en veel te weinig met de slachtoffers van een mishandeling of ander misdrijf”, zo zegt u massaal.

Verspelen

Ook vindt u dat criminelen hun privacy verspelen door hun daden. „Als je een misdrijf pleegt, weet je dat je met je gezicht op televisie kunt komen. Dat vergroot de pakkans en hoort er dus gewoon bij. Privacyregels gelden niet voor criminelen.” „Deze jongens zouden nooit gepakt zijn als de beelden niet waren vertoond. Dat is veel belangrijker dan de privacy van deze knapen.”

Zeven procent van de vele deelnemers aan de Stelling van de Dag vindt dat het rechtssysteem wel deugt. „Het systeem werkt prima. Het is juist goed dat rechters zich niet laten leiden door emoties maar de regels en wetten, die overigens door politici zijn gemaakt, toepassen. Burgers moeten zich niet met de rechtspraak bemoeien. Dan gaat het juist mis.” Iemand anders analyseert: „De democratisch vastgestelde regels zijn goed. Het ontbreekt de rechterlijke macht echter vaak aan tijd om deze goed uit te voeren.”

Het OM heeft aangekondigd in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter. Bijna een derde van de respondenten denkt dat de straffen in dit hoger beroep hoger zullen uitvallen. Twintig procent van u zegt niet te weten of de rechters in het hoger beroep anders zullen oordelen dan hun collega’s eerder deze week.

Afgelopen dinsdag werd eveneens bekend dat de veroordeelde terrorist Samir A. binnenkort vrij komt. Hij heeft volgende week twee derde van zijn straf uitgezeten. Het OM is van mening dat hij achter de tralies moet blijven omdat hij nog steeds radicaalislamitische overtuigingen heeft.

Ook heeft hij zich niet aan de gevangenisregels gehouden. Zo bleek hij onder meer een smartphone in zijn cel te hebben. De rechter vindt dat onvoldoende reden om hem langer vast te houden. Meer dan tachtig procent van u is het echter met het OM eens. „Houd je je niet aan de regels, dan ook niet eerder vrij. Laat Samir A. de rest van zijn straf desnoods met een enkelband thuis uitzitten”, zo luidt uw advies.

Wat u betreft mag de vervroegde vrijlating overigens worden afgeschaft. „Criminelen hebben hun straf niet voor niets gekregen en moeten deze dan ook helemaal uitzitten”, zegt 89 procent van de deelnemers.

Bij een vervroegde vrijlating wil het OM als voorwaarde stellen dat Samir A. niet naar het buitenland mag. De rechter vindt dat echter niet reëel. Het zal voor Samir A. die getrouwd is en twee kinderen heeft, immers moeilijk zijn om een bestaan in Nederland op te bouwen. Een kwart van u denkt dat dit wel mogelijk is. „Als hij zich tenminste aan de Nederlandse wet houdt.” Twee derde van de respondenten kan zich het standpunt van de rechter echter wel voorstellen.

Tot slot een uitspraak van één van u die de gevoelens van veel deelnemers aan de Stelling van de Dag goed verwoordt: „Wie de wet overtreedt, moet gestraft worden en niet met een aai over de bol vroegtijdig naar huis worden gestuurd.”