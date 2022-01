EU reageert geschokt op overlijden voorzitter David Sassoli van het Europees Parlement

Sassoli kampte al eerder met gezondheidsproblemen. In september werd de sociaaldemocraat in Straatsburg opgenomen met een ernstige longontsteking, veroorzaakt door de veteranenziekte. Na twee maanden keerde hij verzwakt terug in het Europees Parlement.

De Italiaan zat ruim tien jaar in het Europees Parlement. In 2019 kreeg hij de voorzittershamer in handen. Tijdens vergaderingen sprak de voormalig journalist bij voorkeur in het Italiaans, hij maakte doorgaans een rustige en eenvoudige indruk.

Sassoli kondigde vorige maand aan zich niet verkiesbaar te stellen voor een nieuwe termijn. Volgende week zou hij, na de verkiezing van een nieuwe voorzitter, afscheid nemen van zijn prominente baan.

’Ik kom woorden tekort’

In Brussel reageren politici geschokt op het verdrietige nieuws. „Ik kom woorden tekort. Zijn vriendelijkheid was een inspiratie voor iedereen die hem kende”, reageert PvdA-prominent en eurocommissaris Frans Timmermans. „Addio amico mio.”

CDA-delegatieleider Esther de Lange, eerder dit jaar in de race voor het voorzitterschap, noemt Sassoli „een fervent aanhanger van het Europees project.” De Lange roemt zijn inzet voor de vrijheid van meningsuiting. PvdA-Europarlementariër Agnes Jongerius is diep geraakt door het verdrietige bericht: „David was een geweldige Europeaan, een sterke stem voor democratie in Europa en vooral een erg aardige man.”

’Zwarte dag voor Europa’

VVD-voorman Malik Azmani spreekt van ’een zwarte dag voor Europa’. „Een Europese leider en vooral een aimabale man is vannacht overleden”, reageert de liberaal geschokt. Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie wenste Sassoli maandag nog beterschap via Twitter. Ze reageert geschokt op het overlijden van haar vriend en collega: „Ik ben diep bedroefd door het verschrikkelijke verlies van een grote Europeaan en trotse Italiaan.”