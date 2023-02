Nieuwe crisis asiel dreigt: toestroom in 2023 naar verwachting nog hoger

Zo’n 1200 gezinsleden krijgen de komende dagen een visum om naar Nederland te komen. Die moeten allemaal langs aanmeldcentrum Ter Apel en satellietlocatie Zevenaar.

Intussen is de verwachting dat er in 2023 meer asielzoekers zullen aankloppen dan afgelopen jaar. Andere maatregelen om de toestroom te remmen, laten op zich wachten. De coalitie lijkt ook geen uitweg meer te weten.

De Raad van State bevestigde in het hoger beroep het oordeel van lagere rechters dat uitstel van gezinshereniging in strijd is met internationale verdragen en Europese en Nederlandse wetgeving.

Stapelbed

Statushouders zonder huisvesting moesten een half jaar wachten voordat ze hun gezin naar Nederland mochten laten overkomen, zo besloot het kabinet in augustus als onderdeel van het asielakkoord. Het was één van de maatregelen om de overvolle asielopvang te ontlasten. Het heeft immers geen zin hele gezinnen te laten overkomen als we die hier slechts een stapelbed in een asielzoekerscentrum kunnen bieden, zo redeneerde het kabinet. Er zitten nog altijd ruim 16.000 statushouders - asielzoekers die als vluchteling zijn erkend - in azc’s, terwijl ze daar eigenlijk niet horen te zitten.

Uitstel van gezinshereniging is echter in strijd met internationale verdragen, Europese richtlijnen en de Nederlandse vreemdelingenwet, zo oordeelden eerdere rechters al. Het bracht staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) ertoe de maatregel vorige maand al in de ijskast te zetten. Hij wilde de IND ’niet nodeloos belasten’ met rechtszaken. Nu de hoogste bestuursrechter tot hetzelfde oordeel komt, kan de nareisbeperking definitief bij het vuil en wordt de IND alsnog belast met flink wat extra werk.

"Hoe de IND de komst van deze groep in goede banen gaat leiden, is nog niet bekend"

Van de invoering op 3 oktober tot nu is de maatregel volgens de IND op 1.780 gezinsleden toegepast. Hierbij zitten ook aanvragers die al geschikte huisvesting hebben gekregen, die onder een uitzondering vallen of die al 15 maanden hebben gewacht sinds het begin van hun aanvraag. Er wachten nu nog 1.200 gezinsleden op hun komst in Nederland. Die krijgen nu allemaal via de ambassades die te horen dat ze naar hun vooruitgereisde familielid in Nederland mogen komen. Hoe de IND de komst van deze groep in goede banen gaat leiden, is nog niet bekend.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid laat weten dat het kabinet het oordeel van de Raad van State uitvoert. „De hoogste rechter heeft gesproken”, zegt Van der Burg. „Wij voeren uit wat de rechter vraagt. De nareismaatregel komt te vervallen. Het betekent dat nareizigers bericht zullen ontvangen dat zij een inreisvisum kunnen ophalen. Zij hoeven niet meer te wachten op geschikte huisvesting.”

Woningmarkt

Vanwege de druk op de asielopvang heeft de VVD-bewindsman vorige week het Veiligheidsberaad gevraagd de crisisnoodopvang langer open te houden. „Gezien de krapte op de woningmarkt is het nog steeds lastig om voldoende geschikte huizen te vinden. Dat zorgt voor extra druk op de capaciteit in de komende weken.”

Intussen broedt het kabinet op andere maatregelen om de asielinstroom te beperken. De opties daarvoor zijn beperkt, al is het maar omdat de coalitie van VVD, CDA, D66 en CU er sterk verdeeld over zijn. Daardoor moet premier Rutte met een slap mandaat naar de migratietop, de komende twee dagen in Brussel. CU-Kamerlid Don Ceder haalt nu in een reactie van het kaliber ’zie je wel’ zijn gelijk over de maatregel waar hij zich als lid van de coalitie achter schaarde. „Een maatregel waarvan we vanaf het begin aan hebben gezegd dat het maar de vraag is of deze bij de rechter overeind zou blijven.”