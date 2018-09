Stagiaire (24) benoemd tot directeur

Kremers wordt daarmee de opvolger van de 72-jarige Wim van Krimpen. ,,Haar vermogen tot samenwerking op alle niveaus was doorslaggevend”, zo legt de raad van toezicht de keuze uit voor Kremers, die overigens pas volgend jaar hoopt af te studeren. De Leidse studente was deze zomer vier maanden lang juniordirecteur en kon zo de kunst alvast afkijken.

,,Ik was meteen enthousiast toen ik de gelegenheid kreeg om als stagiaire mijn steentje aan het museum bij te dragen'', zegt Kremers in een reactie. ,,De samenwerking met Wim van Krimpen liep meteen erg goed. Ik kan ook bij hem terecht als ik ergens niet uitkom, hij blijft adviseur.''

Villa Mondriaan is afgelopen mei geopend door prinses Beatrix. Het museum is gevestigd in het huis waar schilder Piet Mondriaan (1872-1944) een belangrijk deel van zijn jeugd doorbracht. Het is gewijd aan die jeugdjaren van Mondriaan.