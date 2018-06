Publieke omroep toont zich strijdbaar

Succesformule Boer zoekt vrouw krijgt vanaf 8 september een internationaal karakter, waarin geëmigreerde boeren op zoek gaan naar hun grote liefde. In Tot op het bot, dat wordt uitgezonden vanaf 14 november, helpt Leontien van Moorsel jonge meiden anorexia te overwinnen.

In het kader van de nationale viering van 200 jaar koninkrijk begint eind november de serie Drie koningen, over de koningen Willem I, II en III. Het voorjaar brengt een vierdelige dramaserie over het leven en de voetbalcarrière van Johan Cruijff.

Op actualiteitenzender Nederland 2 krijgen Eva Jinek en Sven Kockelmann vanaf 27 januari een gezamenlijk dagelijks interviewprogramma. De titel is nog niet bekend.

Jongerenzender Nederland 3 introduceert op 4 september The Undateables, een programma waarin jonge mensen met een beperking worden geholpen bij het vinden van een date. In Camping Powned neemt Rutger Castricum gezinnen die vanwege de crisis al lang niet meer op vakantie zijn geweest mee op reis naar Frankrijk. Stotteraars worden in Sprakeloos door Arie Boomsma geholpen om hun probleem onder de knie te krijgen.

Zapp en Zappelin richten zich nog meer op de hele familie, meldt de NPO. Bikkels volgt vanaf 1 september kinderen en jongeren die thuis zorgen voor een langdurig ziek of gehandicapt gezinslid. Jelle Brandt Corstius presenteert vanaf 1 september de juniorversie van documentaireserie Nederland van Boven.

Timmer benadrukte de impact die bezuinigingen hebben op de omroep, waardoor onder meer het aantal programma's vermindert en de NPO zich gedwongen ziet te stoppen met het grote zaterdagamusement.