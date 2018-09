Moordverdachte Zwolle langer in de cel

De Apeldoorner en de bejaarde vrouw hadden een financieel conflict. Wat er precies aan de hand was, willen politie en justitie nog niet zeggen. Wel staat vast dat de man en de vrouw geen familierelatie hadden.

Een kennis vond de bejaarde Zwolse dood in haar woning aan de Koestraat. In eerste instantie dacht de politie dat er een ongeluk was gebeurd, maar enkele dagen later bleek uit nieuwe feiten dat er toch een misdrijf in het spel was. De Apeldoorner is maandag opgepakt.