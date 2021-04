Nieuw onderzoek: nauwelijks bewezen besmettingen met corona in buitenlucht

De onderzoekers konden bij slechts 262 besmettingen in Ierland vaststellen dat die buiten hadden plaatsgevonden. De HPSC noemt het voorbeeld van twee gezinnen die buiten aan het klussen waren. Dat leidde tot 7 besmettingen. Onderzoekers konden ook besmettingen herleiden naar bouwplaatsen en sportactiviteiten.

In de praktijk raakten mogelijk meer mensen buitenshuis besmet. Het lukt vaak niet om vast te stellen waar iemand het virus precies heeft opgelopen. Toch hebben internationale onderzoekers al eerder geconcludeerd dat mensen binnenhuis aanmerkelijk meer risico lopen om besmet te raken dan buiten.

Terrassen

De resultaten zijn koren op de molen van mensen die pleiten voor het heropenen van de terrassen. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema riep vlak voor Pasen op tot het op een verantwoorde manier openen van terrassen en andere buitenruimtes zoals dierentuinen. Al was het maar om de druk van overbevolkte stadsparken af te halen.

De burgemeesters van de grootste steden pleiten dinsdag nogmaals bij het kabinet om ‘zo snel mogelijk’ de terrassen te openen. ,,Het geeft ons buitenruimte en die is schaars.”

,,Ik ben blij dat de grote gemeenten dat ook willen”, vertelt burgemeester Broertjes van Hilversum. ,,Ik roep dit al een tijdje maar nu gaan we horen of het plan er daadwerkelijk ligt. Er moeten echt date komen: dan kan dit en dan kan dat.” Wat betreft de termijn wanneer de terrassen open moeten vindt Broertjes ‘begin mei heel redelijk’. ,,Ik durf niets te beloven, maar het komt er echt aan. We zeggen dit al weken, misschien wel maanden. Ik ga horen of ik gelijk krijg.”

Ook burgemeester Roemer van Alkmaar dringt ‘zeker’ aan op een heropening van de terrassen. ,,Ik ga niet vooruitlopen op data, maar het feit dat het weer op de agenda staat zegt genoeg. Mensen gaan toch naar buiten als het lekker weer wordt, en mensen gaan toch de loop aan. Dat is heel logisch. Ik sta er niet anders in dan andere burgemeesters.” Wat betreft Roemer wordt er ‘gesproken over een openingsstrategie’. ,,In ieder geval de buitenterreinen, die moeten als eerst open.”

’Bijval’

En dat is ook de insteek van de Amsterdamse burgemeester Halsema, die de knuppel in het hoenderhok gooide door te pleiten voor heropening. ,,Ik hoop dat er naar onze oproep wordt geluisterd, maar ik merk wel dat er veel bijval in het land is van andere burgemeesters”, aldus de hoofdstedelijke burgemeester. ,,En niet voor niets zie je dit ook in andere grote steen. Voor ons is belangrijk om doorstroomlocaties in de buitenlucht ook te heropenen: Artis, Hortus, dat soort dingen. Dat geeft ons buitenruimte en dat is in een dichtbevolkte sta hard nodig.”

De Haagse burgemeester Jan van Zanen denkt dat het ook snel kan, mits het weer een beetje meewerkt. ,,Volgende week is een persconferentie en dan kan het aangekondigd worden. Dan zou het 21 april al wel kunnen. Ik heb het eerder bepleit achter gesloten deuren, maar nu voor het eerst in het openbaar. Ik hoop dat het lukt en kan.” Want, zo merkt hij, aan de Haagse kust gaat ‘iedereen bij lekker weer naar het strand’. ,,Dicht bij elkaar. Ik zie ze liever op terrassen. Dat is verantwoorder en we moeten voorzichtig omgaan met de openbare ruimte want die is schaars.”

De Venlose burgemeester Antoin Scholten ziet meer beren op de weg. ,,Wij zitten dicht tegen de Duitse grens en die hebben ons net hoogrisicogebied verklaard. Stel dat de terrassen in Nederland open zijn, en in Duitsland niet, levert dat sowieso problemen op.” En, nog een probleem: ,,Het is ook helemaal geen weer voor een terras.”