Eerste Pride-optocht in Bangkok gehouden sinds 2006

Een bonte verzameling van voorstanders van seksuele vrijheid, feministen, prostituees en dragqueens verzamelde zich op een van de belangrijkste snelwegen van de stad. Vanaf daar trok een „explosie van glitter en glamour”, zoals het Franse persbureau AFP de stoet omschreef, naar het stadscentrum.

Op enig moment hield de stoet halt, opdat twee vrouwen in doorschijnende trouwjurken te midden van de parade in het huwelijk konden treden. De verbintenis was louter ceremonieel: het homohuwelijk is illegaal in Thailand. In maart verwierp de regering een wetsvoorstel daartoe.

Het feest ging door tot diep in de nacht en eindigde met een geïmproviseerde talentenjacht voor dragqueens in een metrostation. Daar werden nummers van onder anderen Madonna, Lady Gaga en Katy Perry uit volle borst meegezongen.

Thailand heeft een zeer zichtbare lhbti-gemeenschap. Die krijgt echter veel met discriminatie te maken in het overwegend boeddhistische en cultureel conservatieve koninkrijk, vooral buiten Bangkok.