Oppositie en VVD clashen over investeringskorting bedrijven

De zogenoemde Baangerelateerde Investeringskorting (BIK), die ten koste van 4 miljard euro de komende twee jaar investeringen moet aanjagen, is al sinds Prinsjesdag koren op de molen van de oppositie. Die 4 miljard wordt ’verkwanseld’ aan een ’schijnmaatregel’, zegt PVV-Kamerlid Van Dijck maandag in de Tweede Kamer.

De pijlen van de oppositie richten zich vooral op de VVD, die tijdens de behandeling van het Belastingplan terugslaat. Vooral de suggestie dat de BIK een ’cadeau aan het bedrijfsleven’ is, schiet het liberale Kamerlid Lodders in het verkeerde keelgat. „Het is een gevaarlijk politiek spel om de BIK een cadeautje voor werkgevers te noemen”, fulmineert ze. Volgens haar is de investeringskorting juist een reddingsboei voor kleinere ondernemers in de coronacrisis.

Kritiek

Het levert haar veel kritiek op. „Hoe zwakker de maatregel, hoe groter de woorden van de VVD”, zegt PvdA-Kamerlid Nijboer. Dat de BIK het mkb zou helpen is volgens hem ’een gotspe’. Denk-Kamerlid Azarkan vindt dat Lodders ’dooddoeners’ gebruikt: „Als je kritiek op deze maatregel hebt, wordt gezegd dat je niet achter mkb’ers staat.”

GL-Kamerlid Snels vraagt zich af waarom er per se een nieuwe regeling moet komen in de vorm van de BIK en het kabinet niet gewoon gebruik maakt van al bestaande manieren om investeringen te stimuleren. „Is het mogelijk om na te denken over een effectievere impuls of kunnen we daar überhaupt niet over praten?”

De SGP ziet wel een opening om zich achter de BIK te kunnen scharen. Maar Kamerlid Stoffer zou dan wel graag zien dat 80 procent van de miljarden euro’s terechtkomen bij het mkb. Staatssecretaris Vijlbrief (Financiën) heeft becijferd dat dat nu waarschijnlijk 60 procent wordt.