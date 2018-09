Gezochte 'topterrorist' in India opgepakt

Politie en inlichtingendienst hebben jaren vergeefs jacht gemaakt op Bhatkal. Hij werd in 2008 in Calcutta gearresteerd in verband met vals geld, maar toen wist de politie niet met wie ze van doen had. Hij ontsnapte voor hij werd geïdentificeerd als de voortvluchtige Bhatkal.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik