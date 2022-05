Rekenrecord: derdemachtswortel getal van 36 cijfers uitgerekend

Het getal waarvan hij de derdemachtswortel moest berekenen, was 718.237.140.592.542.803.123.253.912.561.466.729. „Het eerste waar ik naar keek, waren de laatste vier cijfers. Dan kan ik meteen al zeggen wat de laatste drie cijfers van het antwoord zijn. Er zit een heel duidelijke structuur in de getallen, daar ben ik al 70 jaar mee bezig, dat zie ik gewoon”, legt Bouman na afloop uit. Elke dag is hij aan het rekenen. „Er zit iets dwangmatigs in. Als ik fiets en ik zie een telefoonnummer op een vrachtauto staan, begin ik te rekenen. Als ik een schip met een registratienummer zie, kijk ik of ik dat nummer in factoren kan ontbinden, dat kan ik niet stilzetten. Het zit op mijn harde schijf. Als je wilt dat ik ermee ophoud moet je mijn hoofd van mijn romp scheiden.”

De eerste opdracht die Bouman zaterdag had gekregen, ging mis, hij gaf het verkeerde antwoord. Daarop kreeg hij het nieuwe getal. „Je bent automatisch wat gestrest, mensen hebben verwachtingen van je. Ik had betrekkelijk gauw door dat de eerste poging verkeerd ging. Ik ga later rustig kijken of ik de aard van de kortsluiting kan vinden. Voor een opgave moet je een royaal aantal verschillende berekeningen maken, dus de mogelijkheden voor fouten zijn royaal aanwezig. Ik heb maanden getraind, in praktisch alle gevallen gaat dit goed.”

Topsport

Omdat de eerste poging niet lukte, nam Bouman bij zijn tweede poging iets meer tijd. „Die opdracht viel net een beetje lekkerder, ik had de vaart erin. Aan het eind heb ik het tempo even gedrukt, want ik wilde niet een tweede fout maken. Ik controleer de berekeningen voortdurend. De tijd kan me niet schelen, ik denk alleen aan het juiste antwoord.”

Dat juiste antwoord was 895.548.862.009. Bouman kijkt voldaan terug op zijn prestatie. „Hoofdrekenen is zonder meer topsport. Nu ga ik eerst uitrusten. Op het moment dat er weer iets bijzonders komt, ga ik nadenken of ik me daar voor ga inspannen, of dat ik het mezelf bespaar.”