Theaters en bioscopen: vroeg dicht is hetzelfde als lockdown

In een reactie op het zaterdag via bronnen uitgelekte nieuwe OMT-advies, waarin staat dat de samenleving weer tot 20.00 uur open kan, roepen zowel de bioscoop- als theatersector het kabinet op om voor filmzalen en theaters andere sluitingstijden te hanteren. „In elk geval tot een uur of 22.00 of 23.00”, zegt Van der Ham. „Zorg ervoor dat er voor die grote sector binnen de cultuur ruimte is om ook echt open te zijn. Anders heb je feitelijk nog steeds een lockdown.”

Met name theaters, maar ook bioscopen draaien de meeste omzet in de avonduren, zegt Van der Ham. „Dan zeggen mensen: ze kunnen toch matinees draaien? Maar dat kan eigenlijk alleen in een vakantie, doordeweeks moeten mensen werken. En met alleen een weekendvoorstelling kom je niet uit de kosten. Je kan niet voor twee dagen in de week een voorstelling met tachtig mensen op poten zetten. Dan weet je niet hoe professioneel zoiets eraan toe gaat”, zegt Van der Ham.

De meest betrokken bewindslieden buigen zich maandag over het OMT-advies. Dinsdag geven premier Mark Rutte en zorgminister Ernst Kuipers weer een persconferentie.