Geen normaal debat, maar Eerste Kamer steunt crisispakket

In de eeuwenoude vergaderzaal is desondanks gestemd over de miljardenmaatregelen van het kabinet. Per partij was er een vertegenwoordiger aanwezig. Iedereen heeft het noodpakket gesteund.

Dat er geen normaal debat was is een hoge uitzondering, benadrukten meerdere senatoren. De uitvoering van het noodpakket is overigens al ingezet.

„Mijn parlementaire hart bloedt wel een beetje”, zei GroenLinks-senator Paul Rosenmöller om vervolgens te benadrukken dat hij begrip heeft voor deze uitzondering. D66’er Annelien Bredenoord benadrukte eveneens dat het gaat om een bijzondere afwijking van de gebruiken: „In normale tijden zouden we hier grondig met elkaar over praten.”

Tussen wal en schip

CDA-fractievoorzitter Ben Knapen toonde eveneens begrip, maar hij benadrukt dat het niet wil zeggen dat er geen zorgen zijn. „We hebben zorgen over sectoren die tussen wal en schip vallen en over het risico op fraude. We gaan ervan uit dat het kabinet de nodige maatregelen neemt om misstanden adequaat aan te pakken.”

De senaat gaat op een later moment nog in debat met het kabinet over de aanpak van de coronacrisis.