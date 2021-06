’Gevaarlijkste soort bliksem’ slaat in zee bij Scheveningen

Uit een analyse blijkt dat de bliksem een ontzettend hoog ampère had: 267.000. Dat is dichtbij het maximum van 300.000 ampère voor dit soort bliksems en tien keer zoveel als een normale blikseminslag. Ter vergelijking: uit een stopcontact komt zo’n 220 volt met maximaal 16 ampère.

Wat deze ontladingen typeert is de enorme knal waarmee ze gepaard gaan. „Als deze echt dichtbij inslaat, kan het voelen alsof er ergens een bom is ingeslagen”, aldus Buienradar. „Veel mensen in Den Haag en omstreken zullen de klap gehoord hebben.”

Een onweerswolk is aan de onderkant negatief geladen en aan de bovenkant positief. Als dat spanningsverschil van een wolk maar groot genoeg wordt, gaat er stroom lopen: de bliksem. In 90 tot 95 procent van de gevallen gebeurt dit via een zogeheten negatieve ontlading, volgens Buienradar.

’Positieve bliksems’

5 tot 10 procent van de bliksems zijn ’positieve bliksems’, de meest gevaarlijke soort. Deze slaan niet onder de bui in, maar naast de bui. De bovenkant van de onweersbui is positief geladen en de aarde naast de onweersbui negatief. Ook daartussen kan een stroom gaan lopen, en als dit gebeurt, is dat een zogenoemde positieve bliksem, legt Buienradar uit.

De afstand die de bliksem moet afleggen door de lucht is in dat geval vele malen groter, waardoor er meer energie nodig is. Zo is het ook gegaan bij de inslag in zee vlak voor Scheveningen zaterdagmiddag: de echte bui hing nog boven land, maar de bliksem sloeg in boven zee.

In een groot deel van het land gaf het KNMI zaterdagmiddag code geel af vanwege de kans op onweersbuien. In de tweede helft van de avond klaarde het weer op.