OM in hoger beroep tegen kopschoppers

Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de straffen voor Brent L. (18) en Tom K. (17). De Belgische jongemannen kregen van de rechtbank in Den Bosch woensdag respectievelijk 10 en 3 maanden jeugddetentie opgelegd voor hun aandeel in de gruwelijke groepsmishandeling begin dit jaar in Eindhoven. Er was 1,5 jaar jeugddetentie plus een half jaar voorwaardelijk geëist tegen Brent L. Tegen Tom K. (17) was 12 maanden, waarvan 8 voorwaardelijk geëist.