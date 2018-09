Aldi komt met vleesetende planten

Voor 2,79 euro per stuk kunnen mensen een Dionaea of Sarracenia in huis halen. De Dionaea, oftwel de venusvliegenvanger, heeft bladeren die als een val dichtklappen wanneer insecten erop gaan zitten. De beesten worden vervolgens verteerd. De plant trekt met name vliegen en wespen aan, die afkomen op de nectar.

Gevaarlijk voor mensen zijn de vleesetende planten niet, zo benadrukt een bioloog in Vandaag.be. ,,Zet ze gerust op de kamer van je kinderen. Ze zullen verwonderd zijn.”

Het is niet bekend of Aldi ook in Nederland plannen heeft om de vleesetende planten in het assortiment op te nemen.