Zeeuwse stranden zijn het schoonst

De eerste drie plaatsen worden ingenomen door Domburg, Nieuwvliet en Noord-Beveland, met vrijwel gelijke scores. De enige 'vreemde eend in de bijt' is het strand van Julianadorp bij Den Helder, met een vijfde plaats.

De overige stranden in de top 10 zijn Groede, Oostkapelle, Zoutelande, Cadzand-Bad, Breskens en Vrouwenpolder.

Voor het eerst zijn de schoonste stranden niet alleen gekozen door inspectieteams van de ANWB, zoals andere jaren. Het publiek had deze keer een even grote stem in het kapittel. Hun stem bepaalde de helft van het eindresultaat.

Het strand van Julianadorp bij Den Helder was dit jaar de grootste stijger. Daar is een geweldige stap gezet met het schoonhouden van het strand en „dat werpt zijn vruchten af”, aldus projectleider Henk Klein Teeselink van Nederland Schoon. De meeste stranden in Zuid- en Noord-Holland kunnen daar volgens hem nog wat van leren.

Een groot probleem is volgens de inspectieteams de hoeveelheid sigarettenpeuken op de stranden. Daarom moeten er op de juiste plekken meer vuilnisbakken komen, denkt inspecteur John Leijer van de ANWB. „Je ziet dat daar waar voorzieningen zijn geplaatst, deze goed werken”, zegt Meijer.