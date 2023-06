Deel privéschool Parijs stort in na explosie, veel gewonden

Ⓒ ANP / AP

PARIJS - Door een explosie in het centrum van Parijs zijn bijna dertig mensen gewond geraakt en is een historisch pand ingestort. Vier gewonden zijn er ernstig aan toe, melden Franse media. Twee mensen gelden als vermist. Mogelijk liggen zij nog onder het puin. In het gebouw was de particuliere design- en modeschool Paris American Academy gevestigd.