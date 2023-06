Gebouw in Parijs ingestort na explosie, veel zwaargewonden

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / AP

PARIJS - Door een explosie is een deel van een gebouw in het centrum van Parijs ingestort. Er brak brand uit, aldus de Parijse autoriteiten. Zeker negen mensen verkeren in kritieke toestand. In totaal raakten minstens zestien personen gewond, aldus de politie. De autoriteiten vermoeden een gasexplosie omdat er een gaslek was.