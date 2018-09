Eerste testnotities: Peugeot 308

Nieuw platform

Wat is nieuw? Allereerst staat de 308 op het nieuwe EMP2 platform. Dat EMP staat voor efficiënt modulair platform. Het is behalve modulair ook tot zo'n 70 kg lichter en dat levert dan maximaal 140 kg gewichtsbesparing op ten opzichte van zijn voorganger. De lichtste 308 weegt 1.050 kg. Het is de tweede auto op dit platform want de Citroen C4 Picasso ging hem recent voor. PSA gaat dit EMP2 platform gebruiken voor alle modellen van het C- en D-segment. Met een lengte van 4.25 meter en een hoogte van 1.46 cm is de nieuwe 308 is korter en lager dan zijn voorganger. Het nieuwe platform zorgt ook voor een iets lagere montage van de motoren.

Chroom

Het ruimteaanbod in deze vijfdeurs hatchback is behoorlijk en de bagageruimte is met een inhoud van 420 liter ook gul genoeg. Er is al veel geroepen dat de 308 in niets meer lijkt op zijn voorganger, maar klopt dat ook? Wat uiterlijk betreft, ja. Deze 308 straalt met zijn decente chroom meer klasse uit. Dat komt ook door die beter uitgebalanceerde vormgeving zonder die grote muil en met die strakke kont die wel wat doet denken aan de Golf en A-klasse.

Lastig

Grootste verbetering is echter de interieurkwaliteit. De afwerking is goed en als bestuurder heb je een prima zitpositie, ook met de bijzondere dashboardopstelling waarbij de klokkenwinkel verder naar voren is geplaatst, al zal die klokkenpositie niet voor iedereen top zijn. De materialen zijn mooi en van hoge kwaliteit. De menustructuur van het navigatiesysteem is echter wat lastig en niet het meest eenvoudig bedienbaar in zijn klasse. Het interieur in algemene zin is zonder meer een hele stap vooruit.

Motoren

Als koper heb je keuze uit verschillende motoren. De range start bij de 82 pk sterke 1.2 driecilinder en dan is er nog een 1.6 THP met 125 pk. Voorlopig zijn er twee diesels van 92 en 115 pk. Maar zakelijk Nederland wacht natuurlijk op die 120 pk 1.6 e-HDi die voor 22.550 euro en 14 procent bijtelling in de prijslijst staat maar pas in het voorjaar van 2014 leverbaar zal zijn. De prijs van de 308 begint bij 18.900 euro voor de 82 pk sterke benzinemotor.

Dynamiek

De 308 is een prima sturende hatchback, biedt een vleugje rijdynamiek en voldoende comfort. Het is vooral een goede allrounder. De besturing is niet te licht en is zo nu en dan zelfs dynamisch. Maar of hij de beste is in zijn segment, zal een dubbel- of segmenttest moeten uitwijzen.

Pluspunten

+ Mooie materialen interieur+ Bouwkwaliteit+ Laag gewicht+ Goede besturing

Minpunten

- Menustructuur navigatiesysteem- Dashboardpositie niet top voor iedereen