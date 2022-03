Zonnige week in het vooruitzicht

De zaterdag begon zonnig maar fris en dat blijft even zo, onder invloed van een oostenwind. De zon schijnt volop en het is overal droog. Daarbij waait niet meer dan een zwakke oostenwind. Het is weliswaar aan de koude kant, maar wel heerlijk weer voor langs het sportveld.

Komende nacht vriest het ook licht. In het noorden trekken morgen wat wolkenvelden over het land, maar vooral in de zuidelijke helft schijnt ook de zon. Het wordt maximaal 6 of 7 graden en de wind maakt het kouder. Ook maandag trekken nog wolken voor de zon langs, maar geleidelijk breekt de zon door en dat is de opmaat voor een zonnige week.

Maandagochtend trekken nog wolkenvelden over het land, maar geregeld schijnt ook de zon. In de middag verdwijnen de (meeste) wolken en schijnt de zon op veel plaatsen uitbundig. Het blijft droog. De nachten blijven de komende week koud, maar de heldere hemels zorgen overdag voor fris, maar fijn lenteweer.

Ook de rest van de week en in het volgende weekend blijft het droog met flink wat zonneschijn. In het weekend stijgt het kwik naar 9 tot 12 graden. De nachten blijven nog koud met landinwaarts lichte vorst.