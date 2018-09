'Muziek via internet verslaat cd in 2015'

De Nederlandse inkomsten uit digitale muziekopnames verdubbelen de komende 5 jaar van 57 miljoen euro in 2012 naar 101 miljoen in 2017. Daar staat tegenover dat de omzet op fysieke muziekproducten in deze periode jaarlijks met bijna 12 procent afneemt. Cd's en platen waren vorig jaar nog goed voor 133 miljoen euro. In 2017 is dat slechts 71 miljoen, aldus PwC.

De totale omzet uit opgenomen muziek neemt tussen 2012 en 2017 af van 190 naar 171 miljoen euro.

„De inkomsten uit opgenomen muziek dalen in Nederland al sinds 2008”, zegt mediaexpert Ennel van Eeden van PwC. „Het grote illegale muziekaanbod en de worsteling van de muziekindustrie met nieuwe verdienmodellen hebben veel geld gekost. Meer en meer wordt het gemis aan inkomsten uit fysieke verkoop gecompenseerd door inkomsten uit diensten als Spotify en iTunes.”

Voor de muziekindustrie als geheel voorspelt PwC de komende jaren wel beperkte omzetgroei, na een lange periode van krimp. Weliswaar daalden de totale inkomsten uit opnames, kaartverkoop, sponsoring en merchandising vorig jaar met bijna 3 procent. De komende 5 jaar zullen deze inkomsten naar verwachting jaarlijks gemiddeld met 1,2 procent stijgen naar 758 miljoen in 2017.

„De muziekindustrie moet het steeds meer hebben van de markt voor livemuziek. Artiesten zoeken naar nieuwe manieren om consumenten te bereiken en te raken. Vooral grote artiesten verdienen meer met concerten, merchandising en tv-optredens dan dat ze verliezen op de verkoop van opnames”, aldus Van Eeden.