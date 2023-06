Trump naar rechtbank Miami om achterhouden geheime documenten

De zaak zal achter gesloten deuren zijn. Trump maakte afgelopen week zelf bekend dat hij was opgeroepen om zich te melden in Miami, wat betekent dat hij waarschijnlijk niet zal worden gearresteerd. In april was dat wel het geval toen de oud-president werd voorgeleid in een andere zaak in New York. Amerikaanse media verwachten dat Trump wel volgens de standaardprocedure vingerafdrukken moet afgeven voordat hij zijn aanklachten voorgelezen krijgt.

De autoriteiten in Miami zetten zich schrap voor mogelijke onrust rond de voorgeleiding. Er zijn veel protestacties aangekondigd en Trump heeft zijn aanhangers opgeroepen om hun onvrede te uiten.

Het proces kan maanden duren en het lijkt volgens The Washington Post onwaarschijnlijk dat het zal plaatsvinden voor de presidentsverkiezingen van 2024. Onlangs verloor Trump een rechtszaak van schrijfster E. Jean Carroll. Toen stelde de jury vast dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel misbruik. Trump moet zo'n 5 miljoen dollar (4,6 miljoen euro) schadevergoeding betalen aan Carroll. Een strafzaak tegen Trump rond betalingen aan pornoster Stormy Daniels gaat op 25 maart 2024 van start.