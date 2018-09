Pensioenfondsen voor 14 procent in Nederland

Het Kabinet wil pensioenfondsen met fiscale maatregelen verleiden meer geld in Nederland te investeren, als stimulans voor de economie. Gesprekken daarover zijn al enige tijd gaande.

Eind maart was van de bijna 960 miljard aan belegd vermogen van de fondsen 134,9 miljard euro belegd in Nederland, blijkt uit de cijfers van DNB. Daarvan was 12,7 miljard euro in Nederlandse hypotheken geïnvesteerd en 1 miljard euro in het midden- en kleinbedrijf.