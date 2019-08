Cel voor diefstal mobieltjes op festival Mysteryland

De vrouwen waren volgens de rechtbank speciaal naar Nederland gereisd om tijdens het festival hun slag te slaan. Ⓒ Hollandse Hoogte / Joris van Gennip

HAARLEM - Voor de diefstal van tientallen telefoons tijdens het festival Mysteryland vorig jaar en voor deelname aan een criminele organisatie hebben twee Colombiaanse vrouwen 2,5 en 2 jaar cel gekregen. De organisatie had volgens de rechtbank in Haarlem zakkenrollen en het plegen van diefstallen als doel en was actief in Nederland, Spanje en Frankrijk.