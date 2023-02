Belgen nog altijd ’gieriger dan Nederlanders’ bij hulpacties

De Vlaamse minister van Media Benjamin Dalle deed al een oproep aan de Vlaamse mediabedrijven om samen een benefietshow te organiseren. Volgens Philippe Henon van het Belgische Consortium voor Noodsituaties, bestaande uit zeven hulporganisaties, is „een benefietshow belangrijk om momentum te creëren, maar het is nooit een eindpunt”, zegt hij in De Morgen.

Vijf keer zo veel

Boven een artikel over solidariteit kopt de Vlaamse krant: „Bij elke ramp blijkt weer: de Belg is gieriger dan de Nederlander.” De krant wijst erop dat Nederland bij elke nationale donoractie gemiddeld vijf keer zo veel geeft als België, terwijl het bevolkingsaantal (Nederland 17,5 miljoen tegen België 11,6 miljoen) „nog niet eens het dubbele is.” De vele mopjes in België over gierige Nederlanders (zoals: Hoe herken je vier Nederlanders in een café? 1 tafel, 1 glas bier, 4 Hollanders en 4 rietjes) gaan volgens de krant niet op. En Vlaanderen telt naar verhouding ongeveer evenveel inwoners met Turkse wortels als Nederland.

Het verschil in gulheid bestaat al jaren. De grote actie voor de slachtoffers van de tsunami in Azië in 2004 bijvoorbeeld leverde volgens de krant in Nederland 208,3 miljoen euro op versus 48,5 miljoen in België. De aardbeving in 2010 in Haïti 111 miljoen versus 19,3 miljoen euro. De oorlog in Oekraïne 178,8 miljoen versus 30,4 miljoen euro.