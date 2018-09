Kan ik belastingvrij schenken aan mijn neef?

De vrijstelling voor een schenking aan uw neef bedraagt 2057 euro voor het kalenderjaar 2013. Als u in één keer het hele bedrag zou schenken, dan betaalt uw neef over het bedrag boven de vrijstelling 30 procent schenkbelasting. Dat is per saldo 5282 euro en niet echt aantrekkelijk.

Er is wel een belastingvrij alternatief, maar dat kost tijd. U zou uw neef direct 2057 euro kunnen schenken en het resterende bedrag van 17.943 euro aan hem kunnen lenen. Die lening legt u schriftelijk vast en u bepaalt de rente op bijvoorbeeld vier procent per jaar.

Begin 2014 kunt u hem weer het belastingvrije bedrag schenken. U maakt dat geld echter niet over, maar u scheldt een deel van de openstaande schuld kwijt. Over de periode tot en met januari 2014 is de rente ongeveer 300 euro, zodat u circa 1750 euro kunt kwijtschelden.

Dit herhaalt u dan elk jaar in januari, zodat de schuld de komende elf jaar langzaam maar zeker verdwijnt. Het is van belang dat u dit jaarlijks goed schriftelijk vastlegt. Het is niet nodig om van deze schenkingen een aangifte voor de schenkbelasting te doen, want u blijft binnen de vrijstelling. U moet de vordering op uw neef wel aangeven als vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting. Hij mag in box 3 de resterende schuld aangeven.

Tot slot kunt u in uw testament vastleggen dat bij uw overlijden de nog openstaande schuld wordt kwijtgescholden. Uiteraard kunt u hem eventueel een groter bedrag nalaten.